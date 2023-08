Incidente sulla A16 allo svincolo di Vallata: 17enne incastrata tra le lamiere Nell'impatto una donna e sua figlia sono rimaste ferite, trasportate all'ospedale di Ariano

Lunghe code e disagi sull'autostrada A16 all'altezza del casello per lo svincolo di Vallata in direzione Napoli, in alta Irpinia, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti tre veicoli, due autovetture ed un furgone. Sette le persone in totale a bordo dei mezzi,

Per cause ancora da chiarire i due veicoli si sono scontrati. Sul posto gli agenti della Polstrada di Grotaminarda agli ordini del Comandante Armando Mirra e i mezzi di soccorso del 118.

Nell'impatto sono rimaste ferite una donna e sua figlia che era in auto con lei, una ragazza di poco più di 15 anni che è rimasta incastrata tra le lamiere. Entrambe originarie del napoletano, venivano da Lecce ed erano dirette a Napoli. Per fortuna i soccorritori sono riusciti a tirarla fuori.

Le due donne ferite sono state trasportate subito all'Ospedale Frangipane di Ariano Irpino per le cure del caso. Nel furgone altri due passeggeri lievemente feriti. La famiglia che ha avuto la peggio, era composta da marito, moglie la figlia di 17 anni e una bambina di sette.

L'arteria è stata liberata e messa in sicurezza, il traffico veicolare è ripreso regolarmente.