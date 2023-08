Dalla Svizzera all’Irpinia, malore in vacanza: nuovo salvataggio al Frangipane Un uomo di 64 anni trasferito in eliambulanza da Ariano Irpino a Salerno

Un malore durante le vacanze in alta Irpinia a Montella, l’arrivo del 118 e la corsa disperata contro il tempo da parte dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane, in un pomeriggio di quelli da bollino rosso all’interno della struttura di via Maddalena.

Che cosa è successo

L’intervento ha riguardato un uomo giunto in condizioni piuttosto serie a causa di una ostruzione cerebrale da ictus. Il 64enne dopo essere stato sottoposto alle prime cure necessarie, ha raggiunto in eliambulanza il reparto di neurologia interventistica dell’ospedale di Salerno.

L’equipe impegnata nell’intervento di emergenza

Medici: Giuseppe Clemente e Pinetta Vessichelli, infermieri: Nunzia De Gruttola, Valentina Villani, Gennaro Palmieri, Oss: Attilio Modano, Marianna Perlingieri, Franco Chiusano e Alfonso Fasolino, autista Vito Musio. Non si è perso un solo istante, nonostante un pronto soccorso da pienone oggi più di ferragosto.

Atterraggio e decollo regolare in sicurezza

Ed è stato il primo atterraggio e decollo dopo gli interventi di manutenzione effettuati dal comune nella pista di località Maddalena. Su posto a garantire la sicurezza i vigili del fuoco del distaccamento arianese, insieme ai carabinieri e alla polizia municipale.