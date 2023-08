Ladri scatenati a Volturara: "Segnalate presenze sospette in paese" Escalation di furti in pochi giorni in paese, sale l'allerta

Non si ferma l'escalation di furti a Volturara Irpina. Ad Avellino capoluogo, come in molti comuni della provincia irpia, si segnalano sempre più casi , a conferma di un significativo rialzo del numero dei reati. L'escalation dei furti ha portato all'appello urgente del gruppo di minoranza consiliare "Insieme per Volturara" per l'implementazione di un piano di sicurezza mirato, mentre l'Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Marino Sarno, ha rilasciato una dichiarazione per affrontare la situazione: "Da diversi mesi, numerose bande di delinquenti provenienti dalle zone del napoletano e del casertano stanno rubando nelle abitazioni dei paesi Irpini. Purtroppo il fenomeno da qualche giorno interessa anche il nostro territorio. Siamo in costante contatto con le Forze dell'ordine, con il maresciallo e la stazione dei Carabinieri, con i quali c'è piena collaborazione. In questo particolare periodo è necessario una piena e reciproca collaborazione sia tra persone che abitano nelle vicinanze sia con le forze dell'ordine."

Cosa fare in caso di rischio

Insomma, residenti e amministratori invocano maggiori controlli rivlgendo un appello alle forze dell'ordine e ricordando l'importanza di chiamare immediatamente il 112 o il numero dedicato 0825980016 per segnalare avvistamenti sospetti o attività criminali. Oltre a questo, ovviamente, invitiamo tutti a seguire i consigli per proteggere le case e contribuire a scoraggiare i ladri. Tra le precauzioni suggerite, l'invito a far apparire l'abitazione sempre occupata è di particolare importanza. Questo può essere fatto attraverso l'uso di luci temporizzate e sistemi di sicurezza adeguati.

Collaborazione per la sicurezza

L'attenzione ai dettagli è cruciale, e l'Amministrazione sottolinea quanto sia importante che tutti siano collaborativi sia tra loro che con le forze dell'ordine. La minaccia rimane reale, e ulteriori episodi non sono da escludere. Pertanto, viene rinnovato l'appello a prestare massima attenzione e collaborazione "così come stiamo facendo, in modo responsabile e costruttivo", afferma il sindaco.