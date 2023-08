Dramma nel carcere di Lauro, detenuta beve candeggina e rischia di morire Gesto disperato di una 37enne, è grave al Moscati di Avellino.

Una detenuta del carcere di Lauro, in provincia di Avellino, ha tentato di togliersi la vita ingerendo candeggina. La 37enne è stata immediatamente soccorsa da altre recluse e agenti in servizio e trasportata in ospedale ad Avellino, dove è giunta un codice rosso. Le sue condizioni sono giudicate gravi. L'istituto irpino è una sezione distaccata della Casa Circondariale di Avellin con custodia attenuata per madri detenute.