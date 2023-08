Colto da infarto, ormai finito: rianimato in ambulanza e salvato dal 118 Incredibile salvataggio in Irpinia a Bonito

"Si parla sempre e solo di mala sanità in Campania ma è giusto raccontare anche storie belle attraverso la stampa."

Da Bonito il racconto di Chiara Spina:

"Mio padre è stato colto improvvisamente da infarto. Il suo cuore sembrava essersi fermato per sempre ormai. Panico, preoccupazione di non farcela, concitazione, una corsa contro il tempo per rianimarlo.

La macchina dei soccorsi da parte del 118 di Ariano Irpino è stata eccezionale e rapidissima. Hanno agito con amore, rispetto per il paziente e soprattutto con grandissima professionalità da veri e propri eroi. Non finirò mai di ringraziare il medico intervenuto sul posto, Lino Lo Conte insieme all'infermiera Arianna Ciampone e all'autista Aurelio Scauzillo.

Gli hanno salvato la vita rianimandolo in ambulanza.

Il mio sentito grazie per il loro eccezionale lavoro svolto con passione e dedizione. Si sono messi subito in contatto con la cardiologia del Frangipane ad Ariano Irpino e vista la gravità della situazione e l'urgenza hanno optato per il trasporto in ambulanza immediato ad Avellino.

Un grazie sentito a tutto il reparto Utic di Avellino, al pronto soccorso del moscati e al reparto di cardiologia. Tutto ha funzionato alla perfezione.

Non si è perso un solo istante preziosissimo. Ora papà è uscito dalla terapia intensiva ed è stato trasferito in reparto. Gli hanno salvato la vita e questo non lo dimenticherò mai. Sono stati degli angeli.

Abbiamo delle eccellenze in Irpinia e quando c’è da elogiare occorre farlo.

Siamo sempre pronti a puntare il dito e a lamentarci, ma quando incontriamo questi medici e operatori togliamoci il cappello e inchiniamoci. Queste sono le cose belle da far uscire sui giornali."