Violenta rissa tra irpini e italo inglesi ad Ariano: sette persone in ospedale Indagini in corso da parte della polizia municipale

Violenta rissa tra irpini e italo inglesi in pieno centro, in sette finiscono in ospedale. Una violenza inaudita, scaturita non si sa ancora per quali motivi, con ogni probabilità in preda ai fumi dell'alcol o a qualche apprezzamento di troppo ad un gruppo di ragazze.

I fatti sino verificati in via Mancini nei pressi del costruendo edificio ex Giorgione ad Ariano Irpino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia minicipale i quali vista la gravità della situazione, diventata per certi versi incontrollabile, hanno richiesto anche l'ausilio dei carabinieri.

Almeno in sette come ci viene confermato dai sanitari sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. C'è chi ha riportato anche gravi lesioni ad un occhio. Tutti maggiorenni di ritorno da un pomeriggio musicale.

Si indaga sul movente

Sulla delicata vicenda vi sono al momento indagini in corso al fine di identificare tutte le persone coinvolte. Verranno tutti denunciati per rissa aggravata. L'inchiesta è coordinata dalla procura di Benevento.