Ariano, rifiuti abbandonati in maniera illecita a Tesoro: raffica di sanzioni Nuova operazione della polizia municipale

Non cede il rigore e l'attenzione del comando di polizia municipale di Ariano Irpino sull'abbandono di rifiuti nel territorio. I soliti incivili, residenti locali ma anche di paesi limitrofi, hanno sversato rifiuti di ogni genere presso il sito di località Tesoro, nello sprezzo di ogni regola. L'attento controllo e lo spirito di iniziativa degli uomini diretti dal comandante Angelo Bruno ha permesso la loro individuazione.

Circa una decina le sanzioni elevate, grazie alle preziose telecamere installate sul posto.

Controlli che proseguiranno senza sosta, non solo a Tesoro ma anche in altre aree di stoccaggio dei rifiuti della città dove nonostante l'attività di repressione si continua purtroppo a trasgredire. In località Manna lo scenario continua ad essere indecente. Aree che andrebbero sottoposte a lavaggio totale.