Montemiletto, sbanda con l'auto e si ribalta: 39enne in ospedale Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo mezzogiorno, sono intervenuti a Montemiletto in contrada Casale San Nicola, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale in una discesa sbandava e si ribaltava. La donna alla guida di 39 anni rimaneva ferita, e veniva assistita dal personale del 118 intervenuto che la trasportava presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di propria competenza.