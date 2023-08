Nascondeva un telefonino nell'ano: detenuto scoperto dalla penitenziaria I controlli a Sant'Angelo dei Lombardi

Nascondeva un micro telefonino nell'ano per sfuggire ai controlli degli agenti finaziari. Ma le perquisizioni tra celle e ambienti comuni e personali degli agenti della penitenziaria, del carcere di Sant'Angelo dei Lombardi hanno permesso di ritrovare il piccolo dispositivo, che un detenuto aveva accuratamente occultato. l rinvenimento è avvenuto nel corso di un'operazione di controllo nella casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi. Sono sempre più serrati i controlli in carcere per accertare che i detenuti seguano le regole. Droga e telefonini sono spesso ritrovate, abilmente occultati tra celle e spazi comuni. Sullo sfondo l'emergenza violenza. Solo pochi giorni fa in carcere, ad Avellino, c'è stata una maxi rissa. Tre i detenuti rimasti feriti e portati in ospedale.