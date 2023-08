Ariano, stada stretta e auto spesso in sosta salvaggia: ambulanze in difficoltà Il calvario dei mezzi di soccorso davanti al centro per anziani Capezzuto

Strada stretta e auto spesso in sosta salvaggia, il calvario delle ambulanze in via Capezzuti ad Ariano Irpino. Una vera e propria impresa per gli operatori sanitari raggiungere la struttura per anziani nel centro storico della città. La segnalazione ci giunge dagli stessi autisti, costretti ad effettuare manovre pazzesche per entrare o uscire dalla stradina in questione. La zona incriminata è proprio quella situata all'ingresso della struttura, ma è tutta la zona che va da via Conservatorio e via Annunziata ad essere interessata dalla sosta indisciplinata delle auto. Viene rivolto un appello alla polizia municipale affinchè possano essere adottati provvedimenti urgenti per facilitare l'accesso ai mezzi di soccorso.