Ariano, in auto con un coltello lungo 32 centimetri: denunciato 34enne Nel weekend servizi straordinari di controllo in Ufita e Baronia

Disposti dalla Questura, nel Comune di Ariano Irpino e Grottaminarda sono stati pianificati nelle giornate del 25, 26 e 27 agosto scorse, i servizi di controllo straordinario del territorio finalizzati al contrasto dei reati in genere, a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto dr.ssa Spena. L’adozione dei citati servizi, attuata mediante 8 posti di controllo ha consentito di:

identificare 95 persone;

controllare 66 veicoli;

verificare la posizione di 14 persone sottoposte agli obblighi di legge.

Inoltre, nell’ambito della citata attività un 34enne del luogo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, perché indagato per porto illegale di arma. La denuncia è scaturita a seguito di controllo effettuato dagli Agenti i quali notavano un’autovettura con a bordo tre giovani, che evidenziavano una chiaro, inequivocabile atteggiamento di nervosismo.

Tale comportamento induceva pertanto i poliziotti a fermare l’auto e procedere alla loro identificazione a seguito della quale, oltre a riscontrare che gli stessi erano già noti alle Forze dell’Ordine, si acclarava per due degli occupanti, il Provvedimento di Avviso Orale emesso dal Questore di Avellino.

Da ciò si decideva di procedere a perquisizione personale che sortiva esito negativo al contrario invece di quella fatta nel veicolo in quanto si rinveniva un coltello dalla lunghezza di 32 cm con lama appuntita da 20 cm., prontamente sottoposto a sequestro.

Circa il possesso dell’arma il conducente, proprietario dei veicolo, non forniva plausibili motivi che ne giustificassero il possesso.

Nei confronti del 34enne sono state altresì contestate due infrazioni al Codice della Strada, la prima per guida di veicolo non coperto da assicurazione la seconda per guida senza patente in quanto mai conseguita.