Montoro: tenta di adescare 2 ragazzini, si indaga e scatta l'allerta sui social Le forze dell'ordine ispezionano i filmati della videosorveglianza per ottenere particolari

Indagano i Carabinieri di Montoro sulla segnalazione, scattata a Piano di Montoro, di un tentativo di adescamento di 2 minori in via Roma.

I fatti, secondo quanto ancora parzialmente ricostruito e verificato, sarebbero avvenuti ieri sera davanti ad un esercizio commerciale, dove un uomo di circa 30 anni avrebbe cercato di adescare 2 11enni. I militari hanno prontamente acquisito i filmati video di sorveglianza pubblica e privata, per ottenere informazioni utili. Secondo alcune testimonianze, in corso di accertamento, l'uomo avrebbe avvicinato i due minori salutandoli prima, e invitandoli a seguirlo poi. Allarmati i ragazzini avrebbero urlato allarmati, richiamando l'attenzione di altre persone presenti. A quel punto il 30enne si sarebbe rapidamente allontanato.

I due 11enni, una volta tornati a casa, hanno subito riferito quanto avvenuto ai genitori, che prontamente hanno chiamato i carabinieri della stazione di Montoro agli ordini del luogotenente Alfredo Costantini. Gli uomini dell’arma, con l’aiuto della polizia municipale, stanno visionando le telecamere disseminate sul territorio, e quelle della pasticceria, cercando anche testimoni .

Intanto, sui social continuano a circolare messaggi girati sui gruppi di genitori su WhatsApp, che predicano cautela e invitano le famiglie a vigilare sui bambini, accertandosi che non siano mai soli in strada.