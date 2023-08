Auto guidata da uno sconosciuto investe un uomo davanti casa e scappa: si indaga Trasferimento in eliambulanza da Ariano a Napoli per un 59enne

E' tutta da chiarire la dinamica di un grave investimento avvenuto a Bisaccia in alta Irpinia. Un uomo di 59 anni è giunto al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane con fratture costali multiple e un trauma toracico. L'uomo originario di Giugliano in Campania ma residente nelle campagne bisaccesi ha dichiarato di essere stato travolto da un'auto davanti alla sua abitazione non si sa per quale motivo.

Alla guida del mezzo, uno sconosciuto, che nel corso della mattinata si sarebbe presentato due volte al suo indirizzo. "Non ho avuto il tempo di capire nulla, la prima volta si è solo affacciato mentre la seconda è arrivato in maniera decisa e mi ha travolto scaraventandomi a terra sull'asfalto durante una manovra di retromarcia." Sposato e padre di una figlia, era solo in casa quando è avvenuto il grave gesto. Le forze dell'ordine stanno facendo piena luce sull'accaduto.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il 59enne al Frangipane di Ariano Irpino. Qui i sanitari dopo aver valutato con attenzione la situazione ne hanno disposto il trasferimenti nel reparto di chirurgia dell'ospedale del Mare a Napoli in eliambulanza.

L'equipe di turno non ha perso un solo istante: medici Sara Comanzo, Felice Cusano, Giuseppe Clemente. Infermieri: Tullia Lo Casale, Annarita Cirillo, Marisa Capobianco, Valentina Villani, Oss Roberto Sorrentino, Carmela Salza e Oto Scaperrotta.

L'uomo, sempre cosciente dopo aver raccontato la sua incredibile vicenda si è congratulato con il personale sanitario tutto del pronto soccorso per la grande umanità e professionalità mostrata nei suoi confronti: "Spero di potervi venire a trovare presto con le mie gambe, grazie per tutto ciò che avete fatto."