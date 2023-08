Tragedia sfiorata in A16: tir sfonda guardrail e finisce nella corsia opposta Rallentamenti in autostrada: l'incidente nel territorio di Venticano

Incidente sull’A16, rallentamenti al traffico in autostrada. Nel pomeriggio di oggi 28 agosto 2023, un tir carico di pomodori, per cause da accertare, ha sfondato il guardrail centrale finendo nella carreggiata opposta. L’incidente è avvenuto nel territorio del comune di Venticano. Da accertare le cause del sinistro, che solo per un caso non ha coinvolto altri mezzi e vetture.

L’autista del tir è rimasto ferito. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Benevento. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Avellino.