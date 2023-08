Allarme furti ad Ariano: il prefetto convoca il comitato per l'ordine pubblico Riunione operativa a palazzo di città per fronteggiare la criminalità

Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ad Ariano Irpino alla luce dei gravi episodi di criminalità avvenuti la notte scorsa in città. A convocarlo è stato il prefetto di Avellino Paola Spena. La riunione operativa con i massimi rappresentanti delle forze dell'ordine si terrà venerdì prossimo 1 settembre nella sala consiliare di palazzo di città.

Tre gli episodi che hanno turbato la notte scorsa la quiete degli arianesi. Il primo furto all'interno di una tabaccheria di corso Vittorio Emanuele, dove solo grazie al tempestivo interventi di una pattuglia Argo si è evitato il peggio, il secondo in un'abitazione di contrada Cesine con cinque persone all'interno in piena notte che non si sono accorte praticamente di nulla. Solo in mattinata la scoperta di essere stati derubati dai ladri. Il terzo a Brecceto, non andato a buon fine.

La presenza del prefetto ad Ariano è stata più volte sollecitata al fine di potenziare la presenza le forze dell'ordine su un territorio così vasto e particolarmente esposto ai tentacoli della criminalità da più versanti. Spesso di notte per la cronica mancanza di personale manca la volante della polizia e gli stessi carabinieri non riescono con le proprie forze a coprire un'area così vasta, tra le più estese in Italia.

L'auspicio è che ci possa essere un maggiore coordinamento tra le varie forze dell'ordine operanti, compreso anche la polizia municipale.