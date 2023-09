Pali della luce fracidi e deteriorati: crollo ad Ariano davanti ad una scuola Paura stamane in via Villa Caracciolo alla periferia di rione Martiri

E' stato leggermente sfiorato da un'auto durante una manovra e si abbattuto al suolo, fortunatamente senza provocare feriti e danni. E' quanto accaduto stamane incredibilmente in via Villa Caracciolo ad Ariano Irpino vicino ad un edificio scolastico e ad e un marciapiedi situato accanto ad alcune abitazioni.

Comprensibile lo spavento per una famiglia di Bisaccia, giunta sul posto per effettuare un'iscrizione scolastica negli uffici del vicino istituto.

Il palo, completamente fracido e deteriorato alla base è venuto giù in pochi attimi. Fortunatamente non vi erano persone e soprattutto bambini come solitamente accade in questa zona altrimenti sarebbe stata davvero una tragedia.

Sul posto una pattuglia della polizia municipale che oltre ad effettuare i rilievi dell'incidente, ha chiesto all'area tecnica del comune di avviare una ricognizione generale al fine di verificare la stabilità degli altri pali presenti in zona, qui come in altre zone critiche della città.