Scoppia la rissa a Montoro durante il concerto di Mimmo Dany Diversi i giovani feriti: indagano i carabinieri di Montoro

Scoppia la rissa durante il concerto di Mimmo Dany, diversi i giovani feriti. Sul caso indagano i carabinieri di Montoro. Non si conoscono ancora i motivi del litigio, ma stando ai primi accertamenti la rissa sarebbe nata per futili motivi. Durante il litigio sarebbero spuntati anche coltelli. I giovani sono stati medicati all'ospedale di Mercato San Severino. Per loro pochi giorni di prognosi. Le indagini sono ancora in corso.