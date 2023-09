Montoro, rissa al concerto del neomelodico: fermati padre e figlio Sono stati bloccati dai carabinieri del reparto operativo di Avellino

di Paola Iandolo

Sono due i fermi eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Avellino per la rissa avvenuta al concerto del neomelodico Mimmo Dany. Fermato il pluripregiudicato di Montoro e suo padre, accusati del tentato omicidio di un giovane e del ferimento di un suo amico. Gli inquirenti li hanno bloccati la notte scorsa, nelle loro abitazioni. Un giovane, per le ferite da arma da taglio, versa in gravi condizioni nell'ospedale di Salerno. Ferite meno gravi per il suo amico intervenuto per sedare la rissa.

In aggiornamento