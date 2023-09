Lioni, tir perde il carico di pomodori: paura sull'Ofantina Traffico bloccato lungo la strada

Paura questa mattina sulla strada Ofantina. Un tir ha perso i cassoni di pomodori che si sono riversati in strada. L'incidente è avvenuto all'altezza del comune di Lioni. Il carico di pomodori ha investito anche le auto in transito. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha ripristinato la circolazione. Il traffico veicolare, infatti, si è completamente bloccato. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Ci sono volute diverse ore per poter liberare la carreggiata dai pomodori.