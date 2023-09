Tentato omicidio di Montoro: domani mattina padre e figlio davanti al gip I due dovranno comparire per la convalida del fermo e l’interrogatorio di garanzia

di Paola Iandolo

M.N. 50enne e suo figlio 23enne G.N., accusati di tentato omicidio, domani alle 9.30, dovranno comparire davanti al gip Fabrizio Ciccone per la convalida del fermo.

Le accuse

Devono rispondere dell'accusa di tentato omicidio di un giovane di 21 anni. I fatti si sono verificati nel giorno della festa, durante il concerto del neomelodico di Mimmo Dany. Gli inquirenti li hanno bloccati la notte scorsa, nella loro abitazione. Un giovane, per le ferite da arma da taglio, versa in gravi condizioni nell'ospedale di Salerno. Il 21enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre le ferite da armi da taglio che hanno provocato danni al rene e al fegato. Ferite meno gravi per il suo amico intervenuto per sedare la rissa.

Il movente

Secondo una prima ricostruzione alla base del litigio, il furto di una catenina d'oro, avvenuto nel 2019 e per il quale G.N. aveva accusato il 21enne colpito con i fendenti.