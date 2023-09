Scontro pullman contro tir in autostrada: paura a Grottaminarda La polizia stradale ha evitato la tragedia

Un pullman di nazionalità albanese diretto in Toscana con una ventina di passeggeri a bordo proveniente da Napoli e diretto a Bari si è scontrato con un tir che si era appena immesso sulla carreggiata lungo la stessa direzione di marcia. E' accaduto all'altezza del casello di Grottaminarda.

Lo spavento è stato notevole. Un incidente che poteva assumere conseguenze gravissime se non fosse stato per l'immediato intervento della locale polstrada diretta dal comandante Armando Mirra. Gli agenti sono giunti sul posto all'istante essendo rimasto il pullman pericolosamente fermo e non marciante e sulla corsia di sorpasso.

Qualche occupante del bus è rimasto lievemente ferito come pure l'autista dell'autocarro. Sul posto 118 insieme al personale della società autostrada.