Tir carico di pomodori perde cassoni in viaggio: tragedia sfiorata in autostrada Mattinata d'inferno in direzione Napoli all'altezza di Vallesaccarda

Mezzogiorno di fuoco in autostrada. Tragedia sfiorata per un soffio anche oggi lungo la Napoli-Bari. Un incidente davvero poteva provocare conseguenze drammatiche. E' successo all'altezza di Vallesaccarda, al chilometro 100 in direzione Napoli. Un tir carico di pomodori, sembrerebbe a causa del distacco improvviso delle funi ha rovesciato mentre era in transito alcuni cassoni carichi di pomodori.

Al centro della carreggiata ovest in quel momento stavano transitando anche alcune auto rimaste coinvolte in un tamponamento fortunatamente non grave. Immediato e come sempre provvidenziale è stato l'immediato intervento di una pattuglia della polstrada di Grottaminarda che ha evitato il peggio.

L'incidente è avvenuto in quel punto particolarmente critico già teatro della tragedia che vide coinvolto un bus con diversi passeggeri a bordo nel giugno scorso finito nella scarpata con la morte di un 27enne senegalese che era a bordo di una delle auto coinvolte.