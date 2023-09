Pratola Serra, sbanda e finisce fuori strada: paura sulla statale Illeso il conducente

La scorsa notte alle ore 02'40 nel comune di Pratola Serra sulla SS 7, la squadra dei vigili fuoco è intervenuta per prestare soccorso ad un ragazzo, finito in auto fuori strada. Il ragazzo per fortuna non ha subito grosse conseguenze. L'auto è stata messa in sicurezza e dato assistenza per il suo recupero. In entrambi i casi sul posto erano presenti i Carabinieri per i rilievi di propria competenza.