Paura sul raccordo Av-Sa: auto sbanda e resta in bilico sulla scarpata Alla guida una donna di 35 anni incastrata tra le lamiere. Intervento ei vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 11'00 di oggi 12 settembre, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino - Salerno, nel territorio del comune di Montoro in direzione Salerno, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava finiva fuori strada e si ribaltava rimanendo in bilico nella scarpata sottostante.

Una volta messo in sicurezza il veicolo che poteva scivolare verso il basso, si è provveduto al recupero di una donna di 35 anni rimasta incastrata nell'abitacolo affidandola alle cure dei sanitari del 118 intervenuti che la trasportavano presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. L'auto è stata messa in sicurezza e dato assistenza per il suo recupero.