Truffano anziana e investono poliziotto ad Avellino, due giovani ai domicliari Hanno 18 e 22 anni, sono incensurati

Niente cella ma arresti domiciliari perché incensurati per i due giovani napoletani di 18 e 22 anni che avevano truffato un'anziana di Monteforte Irpino, e subito dopo avevano tentato di investire un agente della Questura di Avellino.

I due sono stati trasferiti agli arresti domiciliari. Avevano telefonato alla vittima spacciandosi per la figlia, finendo per farsi consegnare quattro mila euro in contanti. Stavano per dileguarsi a bordo di un'auto quando la pattuglia degli agenti, che era sulle loro tracce da tempo, è intervenuta. Uno degli agenti ha fatto appena in tempo a evitare di essere investito in pieno, rimediando una contusione ad un piede medicata in ospedale con quindici giorni di prognosi. Alla fine sono stati bloccati ed arrestati. All'interno della loro auto trovati un bilancino di precisione, alcune dosi di marijuana e quattro telefoni cellulari.