Brucia Monte Calvario a Greci: salvo per un soffio il bestiame della transumanza Coda dell'estate rovente nei comuni dell'Irpinia

Coda dell'estate rovente in Irpinia. Ancora una giornata di fuoco nella Valle del Cervaro. Oltre venti ettari andati in fumo nella vallata di Monte Calvario, tra terreni incolti, sterpaglie, seminativi e boscata.

Operazioni di spegnimento conclusesi solo a tarda sera, partite dalla mattinata e che hanno visto attivamente impegnati operai idraulico forestali, protezione civile flumerese, falchi antincendio e vigili del fuoco.

Dalla sala operativa della protezione civile della regione Campania l'invio di un dos sul posto e di un elicottero. Circa 25 lanci d'acqua al fine di scongiurare il peggio lungo i due versanti.

I timori maggiori sul lato opposto del paese dove vi erano al pascolo centinaia di bovini podolici provenienti da Bagnoli.

Fiato sospeso per la transumanza in atto tra la preoccupazione comprensibile degli allevatori. Sul posto alcuni amministratori comunali. Il sindaco Nicola Luigi Norcia ha ringraziato tutti gli operatori e volontari per il prezioso lavoro svolto.

Ma alla fine grazie al lavoro sinergico da parte dei protezione civile flumerese e dei forestali le fiamme sono state domate.

Sul posto i carabinieri della locale stazione e i militari forestali che hanno avviato le relative indagini al fine di accertare le cause dell'incendio.