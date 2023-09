Montemiletto, decesso Petrillo: assolto ex tecnico provinciale Antonio Petrillo fece un volo di diversi metri mentre cercava di raggiungere a piedi il centro

Era accusato di omicidio colposo: assolto un ex tecnico della Provincia di Avellino. L'imputato, difeso dal penalista Gaetano Aufiero, era finito sotto inchiesta dopo il decesso avvenuto il 10 febbraio del 2019 di Antonio Petrillo in Via Pastena, strada considerata del perimetro urbano. L'uomo fece un volo di diversi metri e morì durante il trasporto in ospedale. Per quel decesso era finito a processo G.S. con l'accusa di omicidio colposo per "non aver installato - in presenza di potenziale pericolo - dispositivi di ritenuta e sicurezza sia pure provvisori e in sua dotazione sui margini laterali della strada pubblica".

La decisione del gup

La sentenza di assolzuione è stata emessa dal giudice per le udienze preliminare del tribunale di Avellino, Marcello Rotondi. Lo stesso pubblico ministero aveva chiesto che l'ex tecnico provinciale dovesse essere assolto. La difesa inoltre ha prodotto in aula una sentenza della Cassazione relativa proprio alle cosiddette “insidie stradali” e alla responsabilità del proprietario della strada e alla condotta diligente del pedone.