Atripalda, rifiuta di farsi identificare e si scaglia contro un carabiniere E' accaduto nei pressi di un supermercato. Denunciato un 50enne

Un 50enne di Chiusano San Domenico è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Atripalda per i reati di “Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale” e “Resistenza a pubblico ufficiale”.

È accaduto in serata nei pressi di un supermercato della città del Sabato. Alcuni cittadini segnalano al “112” un uomo intento a lanciare oggetti alle persone in transito. Giunti sul posto i Carabinieri individuano il soggetto che da subito non fa mistero di non gradire la presenza dei militari e si rifiuta di fornire le proprie generalità.

Invitato dagli operanti a mantenere la calma, per tutta risposta si scaglia fisicamente contro uno di loro.

È stato solo grazie alla prontezza di riflessi del militare fatto segno dell’aggressione (che comunque è stato colpito e ferito, fortunatamente in modo non grave) e all’immediato intervento dei colleghi che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze.

Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, l’esagitato (già noto alle Forze dell’Ordine) è stato condotto in Caserma e, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, deferito in stato di libertà.