Notte di paura a Monteverde: anziane rapinate in casa, indagano i carabinieri Tre malviventi con il volto coperto sono entrati in casa e hanno portato via oro e denaro

Notte di paura a Monteverde dove due anziane ultraottantenni sono state rapinate in casa. Tre i malviventi in azione, entrati in casa dopo aver forzato la finestra situata al primo piano dell'abitazione delle vittime. I tre con il volto coperto da un passamontagna hanno dapprima immobilizzato le donne e poi hanno messo a soqquadro la casa in cerca di denaro e preziosi.

Dopo aver afferrato il bottino sono fuggiti via indisturbati. Solo allora le anziane sono riuscite a chiedere aiuto. Subito è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi. Le indagini sono dirette dal NOR della Compagnia di Sant'Angelo e dal Nucleo Investigativo di Avellino. I militari al momento stanno studiando le immagini delle telecamere della videosorveglianza situate in zona.