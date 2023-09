Guida sicura: pugno duro della polizia municipale, multe e sequestri ad Ariano Controlli a largo raggio e raffica di sanzioni salatissime in pochi giorni

Un ciclomotore privo di assicurazione sequestrato, con patente mai conseguita da parte del conducente, una minicar sorpresa a transitare lungo la statale 90 delle puglie con più persone ammassate all'interno per recarsi a scuola, tir diretti in puglia per la raccolta di pomodori con una serie di irregolarità riscontrati.

Controlli a largo raggio e raffica di sanzioni in pochi giorni da parte della polizia municipale guidati dal comandante Angelo Bruno. Il bilancio è pesantissimo.

L'attività si è concentrata sia nelle zone periferiche che in prossimità del centro. Le due persone a bordo di un motorino in modo particolare, di nazionalità straniera viaggiavano a luci spente costituendo un serio pericolo per se stessi e l'incolumità altrui.

Fondamentale la sinergia messa in campo tra le forze dell'ordine

Da sottolineare la preziosa collaborazione a livello telematico con l'arma dei carabinieri. Un supporto importante per rendere più veloci ed efficaci le operazioni, grazie all'apporto della centrale operativa soprattutto quando risulta essere chiuso o privo di personale l'ufficio verbali della polizia municipale di piazza Mazzini.