Sbanda e si ribalta in auto a Cesinali: 19enne trasferito al Moscati Intervento dei vigili del fuoco per liberare il ragazzo rimasto incastrato nel veicolo

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 20'40 di oggi 21 settembre sono intervenuti in via San Nicola a Cesinali, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale in una curva sbandava e si ribaltava. Il ragazzo di 19 anni alla guida, originario di Aiello Del Sabato, rimaneva bloccato nell'abitacolo e dopo essere stato estratto veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti, che lo trasportavano presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposte a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e sul posto i Carabinieri della stazione di Solofra effettuavano i rilievi di rito.