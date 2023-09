Canapa indiana in giardino, due denunce nell'Avellinese La scoperta dei carabinieri

Una piccola ma fiorente piantagione di canapa indiana nel giardino di casa. L'hanno scoperta i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, in provincia di AVELLINO, a Montemiletto. Le piante, cinque quelle pronte per essere estratte, venivano sapientemente coltivate e irrorate dal proprietario di casa, un 45 enne del posto, che è stato denunciato insieme ad un'altra persona, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Le piante sono state sradicate e sequestrate.