Ariano, anziana mette in fuga i ladri da sola: peggio per loro se entravano Una storia di coraggio e determinazione che arriva da località Manna

Era intenta a guardare la tv in casa, quando improvvisamente ha udito strani rumori provenienti da una delle finestre. Si è affacciata dall'interno e ha notato un uomo incappucciato, che in compagnia di un altro complice stava forzando gli infissi per entrare all'interno.

E' una storia di coraggio e determinazione che arriva da località Manna ad Ariano Irpino, a pochi metri dal luogo in cui è stata svaligiata l'abitazione di una poliziotta nonostante la presenza in quella zona di più appartenenti alle forze dell'ordine e telecamere.

Rosa Montesanto 75 anni racconta oggi quasi sorridendo la sua disavventura: "Li ho affrontati a viso aperto, facendo credere loro che non ero da sola in casa. Ho urlato dicendo, prendete il fucile, ci sono i ladri e loro sono scappati nei terreni. Ma vi giuro che se sarebbero entrati dentro non sarei rimasta di certo a guardare. Meglio per loro che sono scappati."

I malviventi con ogni probabilità hanno calcolato tutto alla perfezione, approfittando del luogo isolato e dell'allontanamento in auto del figlio della donna.

Non è escluso che si siano appostati sulla scarpata per poter agire poi indisturbati, nella convinzione di poter trovare l'abitazione momentaneamente incustodita. Ma così non è stato. All'interno c'era nonna rambo che è riuscita a difendersi in maniera determinata e a metterli in fuga.