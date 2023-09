Imbianchino stroncato da un malore: la tragedia di Ferdinando, lutto a Petruro Il dramma a Pietradefusi: muore 56enne residente a San Giorgio del Sannio ma originario di Forino

È morto mentre stava effettuando lavori di tinteggiatura al convento delle Immacolatine di Pietradefusi. Ferdinando Iommazzo, elettrotecnico 56 anni residente a San Giorgio Del Sannio originario di Petruro Irpino, era al lavoro quando si è sentito male. Lascia la moglie e una figlia di diciotto anni Iommazzo, che è stato immediatamente soccorso dai presenti. Iommazzo è stato sottoposto alle cure dei sanitari del 118 . Il dramma si è consumato in via Vertecchia alle porte del paese di Pietradefusi. Nell'antico istituto sono inc orso lavori di manutenzione. Gli amministratori hanno chiamato un’impresa per effettuare i lavori. Iommazzo era al lavoro dalle prime ore della giornata di ieri per completare la tinteggiatura di un salone dell’edificio. Poi il dramma.