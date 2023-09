Bonus edilizi, nuova truffa scoperta in Irpinia dalla Guardia di Finanza La nuova operazione

È in corso in provincia di Avellino una nuova operazione della Guardia di Finanza tesa a recuperare crediti indebitamente percepiti attraverso i bonus edilizi. Lo ha annunciato, a margine della firma del protocollo sul Pnrr con il comune di Avellino, il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, colonnello Salvatore Minale. Dopo il sequestro di 3,5 milioni di venerdì scorso, con trenta persone iscritte nel registro degli indagati, la nuova operazione consente di recuperare 1,6 milioni indebitamente incassati da una organizzazione che si serviva prevalentemente di prestanome. Minale ha poi sottolineato che le indagini in corso sono tese a individuare i responsabili. Ci sarebbe "una regia multipla", con al vertice esperti nel settore informatico, a muovere le fila di un'organizzazione che in Irpinia è riuscita complessivamente a frodare la spesa pubblica per 1,8 miliardi di euro.