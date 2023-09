Avellino, 32enne accusato di minacce: emessa sentenza di non doversi procedere Evidenziato un difetto di querela, emessa la sentenza di non doversi procedere

di Paola Iandolo

Emessa sentenza di "non doversi procedere" nei confronti di un imputato 32enne -difeso dall'Avvocato Alberico Villani - accusato di minacce nei confronti di una donna. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino alla luce di un difetto di querela, ha derubricato il reato contestato ale 32enne, emettendo sentenza di assoluzione.

Le accuse

Il 32enne era accusato di minacce esplicite nei confronti della donna. "Se non mi dai 3.000,00 €, io vengo e ti incendio la macchina," "Se non mi dai 3.000,00, vengo e ti distruggo la casa," e "Non ti dimenticare che mi devi dare ancora i soldi altrimenti ti denuncio." Minacce finalizzate a costringere la vittima a consegnare una somma di denaro.