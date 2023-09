Avellino, a passeggio con la katana: 33enne denunciato dai carabinieri La segnalazione in via Acqua delle Noci. La spada giapponese è stata sequestrata

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino sono intervenuti in Via Acqua delle Noci a seguito di una segnalazione al 112 che indicava la presenza di un uomo con una spada giapponese del tipo “katana” portata a tracollo.

Ricevuta la comunicazione, l’operatore della centrale operativa ha disposto in tempo reale l’intervento della pattuglia, anche al fine di scongiurare eventuali atti ostili.

Sul posto i militari dell’Arma hanno individuato il soggetto segnalato. L’uomo, un 33enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato in possesso di una spada giapponese di oltre mezzo metro, con lama a filo singolo e punta acuminata. L’immediata perquisizione personale ha consentito altresì di rinvenire uno storditore elettrico completo di 6 ricariche per utilizzo a distanza, nonché una bomboletta spray urticante.

Tutti gli oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e il 33enne denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per determinare le ragioni del porto di tali oggetti e valutare eventuali reati correlati già compiuti o in programma.

Si invita la popolazione a segnalare tempestivamente al 112, Numero Unico Europeo per le Emergenze, qualsiasi situazione sospetta al fine di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità.