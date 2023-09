Avellino: tamponi falsi alla Lazio, chiesto il processo per Walter Taccone La decisione del gup Marcello Rotondi arriverà a breve

di Paola Iandolo

E' terminata poco fa la discussione dell'udienza gup per Walter Taccone, Massimiliano Taccone e Francesca Di Marzo Capozzi accusati di falso, epidemia colposa e truffa in pubbliche forniture. Massimiliano Taccone, presidente del Cda della Futura Diagnostica, figlio dell’ex presidente dell’Avellino Calcio, Walter e l'analista Capozzi sono difesi dagli avvocati Innocenzo Massaro, Luigi Petrillo e Costantino Sabatino. La vicenda è quella dei risultati ottenuti per tre calciatori, negativi ai test del Coronavirus alla Futura Diagnostica, di Avellino, ma positivi per l’Uefa e per l’Asl di Roma.

La richiesta del pm

Il pubblico ministero Vincenzo Toscano ha chiesto che i tre debbano affrontare il processo. Mentre i legali nominati dai tre imputati hanno chiesto il proscioglimento. Il gip Marcello Rotondi a breve emetterà la sentenza.