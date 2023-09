Carceri: "Avellino il peggiore d'Italia. Un fallimento del Governo" Durissimo affondo del segretario del Sindacato Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo

"Violenze, aggressioni, sequestri di droga e cellulari sono all'ordine del giorno nel carcere di Avellino, con detenuti che spadroneggiano". E' un attacco durissimo quello del segretario del Sindacato di Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo, che ha incontrato la stampa all'esterno del penitenziario di Bellizzi.

“La gestione della struttura penitenziaria avellinese rappresenta il fallimento del sistema carcerario italiano. Accogliamo con favore la nomina del nuovo direttore, Rita Romano, ma occorre un intervento, non a parole, da parte dello Stato, perchè la situazione è fuori controllo. Speravamo che con un governo di centrodestra la situazione potesse migliorare, e invece dopo un anno la situazione, se possibile, è peggiorata. Gli stessi medici penitenziari stanno abbandonando le carceri per le continue violenze subite. Finora dal governo non abbiamo avuto risposte. Da un esecutivo di centrodestra mi aspettavo decisamente di più sulla sicurezza nelle carceri".

Per questo Di Giacomo, oltre a chiedere un intervento adeguato da parte del Ministero della Giustizia, annuncia che continuerà la sua battaglia. "Settimana prossima sarò a Roma dove sono pronto anche ad incatenarmi finchè non otteremo risposte”. La richiesta è quella di inviare subito rinforzi. “Al carcere di Avellino – conclude Di Giacomo – servono subito almeno 70 agenti”.