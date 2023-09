Avellino, falsi tamponi alla Lazio: tutti prosciolti Sentenza di proscioglimento per Walter e Massimiliano Taccone e per Francesca Di Marzo Capone

di Paola Iandolo

Falsi tamponi alla Lazio: tutti prosciolti. Il gup del tribunale di Avellino, Marcello Rotondi ha emesso sentenza di proscioglimento per Water Taccone ex presidente dell’Us Avellino, Massimiliano Taccone ad del laboratorio Futura Diagnostica e Francesca Di Marzo Capozzi. I tre accusati di falso e omissioni in atti d'ufficio non dovranno affrontare il processo. Il pubblico ministero Vincenzo Toscano aveva chiesto il rinvio a giudizio al termine della sua requisitoria, ma il gup li ha prosciolti accogliendo le richieste avanzate dagli avvocati Luigi Petrillo, Innocenzo Massaro e Costantino Sabatino.

Le accuse

La Procura di Avellino nel novembre del 2020 aveva disposto il sequestro della documentazione che accompagnava i tamponi processati dal centro specialistico Futura Diagnostica di Avellino su gruppo squadra e staff della Lazio. Complessivamente si trattava di qualche migliaio di tamponi che la società del presidente Claudio Lotito aveva commissionato al centro guidato da Massimiliano Taccone, ad di Futura Diagnostica. Il pm Vincenzo D'ONofrio, titolare dell'inchiesta, fece processare nuovamente i tamponi presso l'ospedale Moscati di Avellino.