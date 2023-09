Tamponi falsi, Petrillo: "Il proscioglimento pieno restituisce rispettabilità" I tre imputati erano difesi dagli avvocati Petrillo, Massaro e Sabatino

di Paola Iandolo

"La sentenza di oggi, giusta ed in linea con le risultanze processuali e le analisi compiute da tutti i tecnici che si sono occupati della vicenda, restituisce finalmente al mio assistito quella rispettabilita' scientifica e professionale che la notizia dell'inchiesta aveva posto in ombra. Ci attendiamo ora che i media diano al proscioglimento pieno di oggi il massimo risalto, perchè ha spazzato via definitivamente sospetti e falsità che né il professore Walter Taccone, insigne biologo, né il suo laboratorio, che é centro diagnostico di eccellenza, meritavano". Questo il commento dell'avvocato Luigi Petrillo che ha difeso Walter Taccone nell'inchiesta sui tamponi falsi per i giocatori della Lazio.

La decisione del gup Rotondi

Il giudice ha emesso sentenza di proscioglimento per Walter Taccone, suo figlio Massimiliano legale rappresentante della Diagnostica Futura e per la direttrice sanitaria Francesca Di Marzo Capone. I tre rispondevano di falso e omissioni in atto d'ufficio.