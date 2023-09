Emergenza furti a Monteforte, il sindaco Giordano: "Segnalate presenze sospette" Più colpi in via Aldo Moro

Emergenza furti a Monteforte Irpino, ladri scatenati in via Aldo Moro. Si tratta solo dell'ultimo caso di colpi in sequenza, nel paesino guidato da Costantino Giordano, alle prese con più segnalazioni di colpi tentati e messi a segno tra centro e periferia del comune. Il primo cittadino sta seguendo ogni caso, sollecitando immediati interventi delle forze dell'ordine e maggiori controlli. "Si segnalano episodi di furti in abitazione in zona via Aldo Moro. Le forze dell'ordine stanno attualmente monitorando la situazione su tutto il territorio.Preghiamo tutti i cittadini di segnalare eventuali situazioni sospette ai carabinieri telefonando al 112."

Il primo cittadino Giordano invita i cittadini a collaborare. Un momento di particolare tensione per i cittadini, che invocano più controlli.