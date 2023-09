Avellino, violenza nella notte: aggredisce carabinieri a Borgo Ferrovia Il caso della donna che lo scorso luglio seminò il panico in piazza Libertà

Donna aggredisce carabinieri, follia e vioneza ad Avellino nella notte. È successo nel cuore della notte a Borgo Ferovia. Lo scorso 12 luglio scorso la stessa persona, in Piazza Libertà ad Avellino, in uno stato di alterazione, impugnando una mazza, aveva compiuto atti di violenza contro la vetrina di un negozio, sconvolgendo la tranquillità della piazza. L'intervento della polizia risulto' fondamentale per garantire la sicurezza degli altri cittadini presenti in piazza e per evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente. Tuttavia, il problema non è stato risolto in modo definitivo. L'episodio successivo, avvenuto ieri sera a Borgo Ferrovia, ha nuovamente coinvolto questa donna, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri su segnalazione della madre. La donna ha allertato i militari dopo l'ennesima crisi della figlia, che ha iniziato a dare in escandescenze. Una volta arrivati, i militari hanno provato a parlarle e a riportare la calma. Tutto inutile. La donna, noncurante della presenza ei carabinieri, si sarebbe scagliata contro di loro. Tensione e paura tra i vicini visibilmente allarmati per quanto avvenuto.