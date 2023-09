Avellino, portava droga e cellulari nel carcere di Bellizzi: medico arrestato L’operazione degli uomini della Mobile di Avellino che sono riusciti a incastrare il professionista

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino nel corso di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto, in flagranza di reato un 35enne M.D. di Marcianise (CE). Il predetto, medico in servizio presso il complesso penitenziario “A. Graziano di Avellino” è stato fermato a bordo della propria autovettura mentre si recava sul posto di lavoro. Nella circostanza a seguito di perquisizione personale, all’interno della borsa da medico, venivano rinvenute due confezioni di sigari, apparentemente sigillati, al cui interno però erano celati due panetti contenenti 98, 25 grammi di hashish, nonché 4 minitelefoni cellulari con relativi cavi da destinare presumibilmente ai detenuti della Casa Circondariale. L’uomo, pertanto, veniva condotto in Questura e, a conclusione degli accertamenti di rito, su indicazione della Procura della Repubblica di Avellino posta a disposizione dell’A.G. che successivamente convalidava l’arresto applicando della misura degli arresti domiciliari.