Ariano: bimba di sei anni trasferita d'urgenza in eliambulanza al Santobono Era giunta a bordo di un'auto al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane nel cuore della notte

Una bimba di sei anni è stata trasferita d'urgenza in eliambulanza stamane poco prima delle sette nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santobono di Napoli. Era giunta in pronto soccorso a bordo di un'auto all'alba in condizioni piuttosto critiche, con febbre alta e convulsioni per via di una patologia delicata già pregressa. Codice rosso e immediata attivazione dei soccorsi attraverso un piano sinergico che ha visto subito pienamente operativi 118, personale del pronto soccorso, pediatria e anestesisti al Frangipane.

La bambina è stata stabilizzata, intubata e trasferita nella più attrezzata struttura partenopea. A bordo dell'elicottero la madre. Una famiglia già provata, essendo stato quello di oggi l'ennesimo accesso in pronto soccorso per le condizioni delicate della loro figlioletta.

Equipe del reparto di pediatria composto dai medici: Giuseppe Di Chiara e Rossella Colantuono con l'infermiera Marta Esposito. Due gli anestesisti rianimatori in campo: Gabriele Pascale e Marielisa Alberico.

Prezioso come sempre l'apporto del pronto soccorso arianese diretto da Silvio D'Agostino che ha operato in sinergia con la pediatria. Equipe di turno: medico Gaetano Lisella, infermieri: Maurizio Grifone, Rocco Grasso e Gerardo Pastore. Oss: Patrizia Perlingieri, Attilio Modano e Roberto Sorrentino.

Sul posto per garantire le operazioni di atterraggio e decollo i vigili del fuoco di Grottaminarda e i carabinieri del nucleo radiomobile di Ariano Irpino. La prognosi al momento è riservata, la situazione è in evoluzione e al vaglio dei medici del Santobono.