Incendio nella Galleria Monte Pergola, chiuso tratto del Raccordo Av-Sa L'interruzione al km 20.500, all'altezza di San Michele di Serino

A causa di un incendio autonomo di un’autovettura verificatosi all’interno della galleria ‘Monte Pergola’, è temporaneamente chiuso un tratto del Raccordo Autostradale di Avellino (km 20,500) in direzione Fratte-A3 a San Michele Serino.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente con non poche difficoltà, viste le alte temperature che si sono sprigionate e la densa coltre di fumi della combustione che hanno invaso il tunnel. A bordo dell'auto tre persone provenienti da Cava Dei Tirreni e diretti in Irpinia, e per loro solo tanto spavento ma nessuna conseguenza di rilievo,

La chiusura si è resa necessaria per consentire l’intervento del soccorso meccanico per la rimozione dell’auto che autonomamente ha preso fuoco all’interno della galleria.

All’interno del tunnel attualmente vige un doppio senso di circolazione per consentire un’importante intervento di manutenzione dell’investimento complessivo di 48 milioni di euro.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile