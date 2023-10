Branco di cinghiali in cerca di cibo lungo le strade: uno resta ucciso L'incidente è avvenuto alla località Pila ai Piani di Frigento

Branco di cinghiali in cerca di cibo rischiano di provocare incidenti a catena lungo le strade. L'ultimo pericolo scampato, lungo la statale 90 delle puglie all'altezza di Villa Sorriso. E' stato solo grazie alla segnalazione tempestiva di alcuni automobilisti di passaggio se si è evitato davvero il peggio. Gli animali si erano posizionati in piena curva in un tratto già di per se pericolosissimo.

Non molto distante da qui, in località Manna sono stati messi in fuga a colpi di fucile dai residenti. Gli spari sono stati udito da più di una persona. In un primo momento si era pensato nuovamente alla presenza di ladri.

E' andata male invece ad un cinghiale, travolto e ucciso lungo la strada provinciale che da Pila ai Piani porta a Sturno. L'automobilista non è riuscito ad evitare l'impatto. Un'altra arteria pericolosissima e già teatro di incidenti mortali.