Emergenza furti in Alta Irpinia, Spena: "Rafforzeremo i controlli" Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Sant'Angelo dei Lombardi

Reati predatori, sicurezza stradale e disagio giovanile. Sono i temi analizzati dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che prosegue nel suo percorso itinerante nei Comuni della provincia di Avellino.

Oggi ha fatto tappa a Sant'Angelo dei Lombardi. Nella sede del Municipio, con il prefetto Paola Spena e il procuratore Domenico Airoma erano presenti i vertici provinciali delle forze dell'ordine e i primi cittadini di Andretta, Calitri, Conza della Campania, Lioni, Morra de Sanctis e Sturno.

Ci si è concentrati anzitutto sull'emergenza furti. “Ci sarà un rafforzamento dei dispositivi di controllo interforze nelle zone recentemente interessate dai furti” - assicura la Spena - per dare maggiore percezione di sicurezza ai cittadini".

Non sottovalutata anche la sicurezza stradale e l'abuso di alcool e droghe alla guida. Un tema questo che si lega spesso al disagio giovanile.

“Lavorare insieme ai ragazzi su qualche percorso formativo che sia più aderente ai percorsi dei giovani - conclude la Spena - Spesso i ragazzi non sono capiti e si degenera in fenomeni di violenza come quelli legati alla movida”.