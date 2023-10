Solofra dice addio a Maria Rosaria, accoltellata dal marito a Battipaglia I due figli saluteranno per l'ultima volta la mamma davanti alla bara chiusa

E’ arrivata questa mattina a Solofra la salma di Maria Rosaria Trisi, la 37enne uccisa lo scorso 20 settembre dal marito Marco Aiello nella loro villetta a Battipaglia, in località lido Lago.

La donna, originaria di solofra, torna dunque nella sua comunità che l’attende per l’ultimo saluto. La camera ardente è stata allestita nella chiesetta di San Rocco. Alle 16,30 questo pomeriggio si svolgerà la cerimonia funebre nella Collegiata. Il feretro sarà esibito con la bara chiusa. I figli saluteranno la mamma per l'ultima volta ma non parteciperanno ai funerali.

Intanto continuano le indagini della procura di Salerno che ha disposto una nuova perizia nell’ambito dell’inchiesta sul femminicidio di Maria Rosaria. Questa mattina l’incarico al perito informatico che dovrà vagliare telefoni cellulari computer e altri dispositivi trovati in casa della coppia, dove il marito sembra avesse nascosto anche dei registratori per controllare la moglie. Secondo gli inquirenti il delitto è stato il tragico atto finale di una lunga crisi iniziata a maggio scorso e culminata appunto nel feroce accoltellamento alla gola che ha stroncato per sempre l’esistenza di una donna e reso orfani i due figli.