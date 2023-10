Una folla commossa a Solofra per l'ultimo saluto a Maria Rosa I funerali della donna uccisa dal marito, a Battipaglia

Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Maria Rosa Troisi, la 37enne uccisa dal marito Marco Aiello, nella loro abitazione di Battipaglia.

La comunità di Solofra, oggi pomeriggio ha salutato la giovane e si è stretta attorno alla famiglia. Il parroco della chiesa Collegiata di San Michele Arcangelo a Solofra ha celebrato la cerimonia funebre e dall'altare ha ricordato il sorriso e l'umanità della giovane vittima.

“Non dobbiamo dimenticare – ha detto – Maria Rosa ora è protetta tra le braccia del Signore”.

Parole toccanti quelle del fratello di Maria Rosa, giunto dall'Inghilterra nella sua Solofra dopo tanti anni. Ha affidato a una lettera un pensiero per la sorella che tanto amava.

Presente ai funerali il sindaco Nicola Moretti che ha rimarcato il dolore della comunità che perde una sua figlia.

L'assessore alle politiche sociali Loredana Attianese ha ricordato che il loro lavoro è costante per le fasce deboli e per le donne vittime di violenza. A Solofra è presente un centro antiviolenza dove possono rivolgersi le donne anche in forma anonima.